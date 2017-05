Blind hoopt op begrip vanuit Amsterdam: ‘We zien elkaar in Stockholm’

Daley Blind groeide op bij Ajax, de club waar hij doorbrak en een transfer verdiende naar Manchester United. Woensdagavond staat de Oranje-international met the Red Devils in Stockholm in de finale van de Europa League tegenover zijn oude liefde. Blind geeft in gesprek met Ajax TV aan nog altijd Ajacied te zijn, maar zijn liefde voor Ajax woensdag opzij te zetten.