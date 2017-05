Preud'homme vertrekt bij Club Brugge; weg voor De Boer vrij

Michel Preud’homme vertrekt als trainer van Club Brugge. Dat heeft de Belgische topclub maandagavond bekendgemaakt via de clubwebsite. De 58-jarige coach was sinds de zomer van 2013 trainer van Blauw-Zwart. Met Club Brugge won Preud’homme de landstitel, de Belgische beker en Supercup. In de Belgische media wordt Frank de Boer genoemd als kandidaat om de vertrekkend trainer op te volgen.

“Michel komt in het rijtje van de allergrootste trainers die Club ooit had”, laat voorzitter Bart Verhaeghe weten. “In minder dan 4 jaar tijd pakte hij 3 prijzen en haalde hij de kwartfinale van de Europa League. Daarnaast werd hij twee keer trainer van het jaar én haalde zijn team heel wat individuele prijzen binnen zoals de Gouden Schoen en Profvoetballer van het jaar. Michel Preud’homme was de juiste man op de juiste plaats om met Club terug de laatste stap te zetten naar de absolute top in België en we willen hem daarvoor van harte bedanken.”

Preud’homme verlaat de club via de voordeur. “Ik heb in 4 jaar tijd goede resultaten behaald met deze club en voelde mij vanaf dag één thuis in deze warme club”, aldus de oud-keeper. “De samenwerking met mijn staf en het bestuur was een plezier en we mogen trots zijn op het geleverde werk.”