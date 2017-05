‘Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet terug wil naar de Bundesliga’

Amin Younes heeft het goed naar zijn zin bij Ajax en mag woensdag aantreden in zijn eerste grote Europese finale. De vleugelspeler, die onlangs nog aangaf de ‘Duitse Sjaak Swart’ te willen worden, kijkt echter ook al verder vooruit en heeft een terugkeer naar zijn geboorteland nog niet uit het hoofd gezet.

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet terug wil keren naar de Bundesliga”, vertelt Younes, die in dienst van Borussia Mönchengladbach al uitkwam op het hoogste Duitse niveau, in gesprek met Eurosport. Voorlopig lijkt hij echter wel goed te zitten bij Ajax: “Het is een voorrecht om hier te kunnen spelen, ik heb mij op sportief en persoonlijk gebied ontwikkeld. Ik heb zelfs Nederlands geleerd.”

Younes kreeg onlangs zijn eerste oproep voor die Mannschaft door de brievenbus en zal in de zomer aanwezig zijn op de Confederations Cup: “Ik wist dat de bond bij in de gaten hield. Ik ben trots dat ik hier mag zijn en ik heb Horst Hrubesch (de sportief directeur van de bond die Younes in het verleden onder zijn hoede had bij Jong Duitsland, red.) bedankt”, sluit hij af.