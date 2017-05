‘James gaat vrijwel zeker naar Man United, Morata weet het nog niet’

Zinédine Zidane is pas anderhalf jaar werkzaam als trainer van Real Madrid, maar won zondag alweer zijn vierde hoofdprijs met de club. Na de gewonnen landstitel verschuift de focus naar de Champions League-finale, ai vierde Real het kampioenschap zondagnacht uitbundig. "Dat is pas over twee weken, dus dit feestje moet kunnen", zegt NOS-correspondent Edwin Winkels, die bij het kampioensduel met Málaga was.

"Het zijn drukke weken geweest zonder rust, dus ze kunnen nu even de zinnen verzetten. Wat de voorbereiding op de finale nog wel kan verstoren is het gespeculeer dat je de komende dagen gaat krijgen", vermoedt Winkels. Hij stelt dat James Rodríguez en Álvaro Morata willen vertrekken. "James gaat vrijwel zeker naar Manchester United, Morata weet het nog niet. Maar één ding is zeker: Zidane blijft. En dat geeft rust."

Zidane speelt volgens de journalist een sleutelrol in het succes van de Koninklijke. "Hij nam het anderhalf jaar geleden over van Rafael Benítez en sindsdien is er nauwelijks verloren. Zidane heeft Real aardig laten voetballen, zonder dat het exceptioneel goed was. Maar ze zijn enorm effectief."