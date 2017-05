Droomdebuut op Old Trafford: ‘Ik stond met kippenvel in de spelerstunnel’

In de slotwedstrijd van de Premier League stelde José Mourinho liefst drie debutanten op. Onder hen was Josh Harrop, die na een kwartier de score opende voor Manchester United tegen Crystal Palace (2-0 zege) na een fraaie individuele actie. Harrop was na afloop 'door het dolle heen', vertelt hij aan MUTV.

"Ik heb hier zó vaak van gedroomd", zegt de 21-jarige aanvaller, die de honderdste doelpuntenmaker ooit werd van Manchester United. "Dat mijn droom nu uitkomt, is fantastisch. Al mijn familieleden en vrienden waren hier. Ik ben blij dat zij het moment met mij konden delen. Ik train al sinds mijn achtste voor dit moment. Nu is het voor het oog van iedereen uitgekomen. Ik ben sprakeloos. Al van kinds af aan ben ik een fan van Manchester United."

Harrop had niet verwacht een basisplek te krijgen. "Toen ik door de spelerstunnel liep, kreeg ik kippenvel en dacht ik: ik ga dit echt doen", blikt hij terug. "Ik zei tegen mezelf dat ik de bal vroeg wilde hebben en zoveel mogelijk balcontacten wilde maken. Dat heb ik gedaan en zo groeide ik in de wedstrijd. Ik haalde het vertrouwen uit mijn laatste wedstrijd met de reserves, waarin ik een hattrick scoorde onder toeziend oog van de trainer. Ik voelde dat ik in vorm was."