Ayoub zou andere keuze maken dan Ziyech: ‘Bewijs het tegendeel’

Yassin Ayoub werd vorige week voor het eerst opgenomen in de selectie van Marokko en kan op 31 mei debuteren in de oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal. Hakim Ziyech sloeg een uitnodiging van bondscoach Hervé Renard juist af. Ayoub heeft begrip voor die keuze, maar had zelf een ander besluit genomen.

"De een houdt het langer bij zich en neemt het iemand echt kwalijk, een ander kan de knop sneller omzetten", vertelt Ayoub aan NUsport. De middenvelder van FC Utrecht respecteert de keuze van Ziyech. "Hij wilde heel graag op die Afrika Cup voor Marokko spelen, het is begrijpelijk dat hij gefrustreerd is."

"Als het mij zou overkomen, blijf ik toch voetballer. Als er zoiets gebeurt moet je juist het tegendeel bewijzen. Dat gaat Ziyech ook wel doen, hij heeft een geweldig seizoen", voorspelt Ayoub, die het 'geweldig' zou vinden om in de toekomst wel met de Ajacied samen te spelen. "Maar hij is ook nog jong, we hebben nog wel een toekomst samen, denk ik."