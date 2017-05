‘Fans van Real Madrid, maak jullie geen zorgen: ik zal blijven’

Francisco Román Alarcón Suárez, kortweg Isco, blijft bij Real Madrid. De aanvallende middenvelder wordt bijna onophoudelijk in verband gebracht met clubs als Barcelona, Juventus, Liverpool en Manchester City, maar is niet bezig met een vertrek.

“Fans van Real Madrid, maak jullie geen zorgen: ik zal blijven”, zo werd de 25-jarige Isco na het in de wacht slepen van het kampioenschap geciteerd door het Spaanse journaille. “Ja, het is een tijdje moeilijk geweest, maar ik ben mentaal sterk gebleven en heb van iedereen hier de steun mogen genieten.”

Isco is blij dat Real zich voor het eerst sinds het seizoen 2011/12 de beste van Spanje mag noemen: “Het zat er al even aan te komen, maar het is een droom die uitkomt dat we hier de titel hebben gewonnen, met mijn familie en vrienden in mijn eigen stad. Ik zal Málaga voor altijd dankbaar blijven.” Marca meldde eind april al dat Isco’s contract waarschijnlijk verlengd gaat worden tot medio 2022.