Update: FA onderneemt geen actie tegen Chelsea en John Terry

Chelsea en Sunderland hebben mogelijk de regels omtrent matchfixing geschonden. Beide clubs waren vooraf overeengekomen om de bal na 26 minuten uit te spelen, zodat John Terry gewisseld kon worden. Sunderland-keeper Jordan Pickford deed dat uiteindelijk op verzoek van Diego Costa.

Na 26 minuten, een verwijzing naar het rugnummer van Terry, verliet de clublegende van Chelsea het veld door een erehaag van zijn ploeggenoten. David Moyes, de trainer van Sunderland, vertelde dat hij vooraf al werd ingelicht over de plannen van de tegenstander. De regels van voetbalbond FA omtrent matchfixing lijken een dergelijke afspraak echter te verbieden.

"Onder matchfixing valt het vooraf bepalen van de uitslag, gedrag of enige andere gebeurtenis tijdens een wedstrijd", valt te lezen in het reglement. De FA wilde zondagavond niet bevestigen of het een onderzoek start naar het voorval. Engelse media stippen aan dat gokkers hun voordeel hadden kunnen doen met een dergelijke afspraak, omdat sommige wedkantoren weddenschappen uitschrijven over momenten waarop gewisseld gaat worden.

Update 1 augustus 08.30 uur - FA onderneemt geen actie tegen Chelsea en John Terry

John Terry en Chelsea hoeven niet te vrezen voor een sanctie. Voetbalbond FA heeft de wissel van de voormalig verdediger van the Blues in zijn slotwedstrijd tegen Sunderland onderzocht en ziet geen reden om actie te ondernemen. Meerdere gokkers zagen aankomen dat Terry in de 26ste minuut, naar zijn rugnummer, gewisseld zou worden en verhonderdvoudigden daarmee hun inzet. Volgens de FA is er geen bewijs dat de wissel was afgesproken met het oog op gokken.