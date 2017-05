‘Bayern München trekt veertien miljoen uit voor derde aanwinst’

Bayern München gaat zich versterken met Marvin Plattenhardt, zo meldt WELT. Het is de bedoeling dat de 25-jarige linkerverdediger van Hertha BSC voor veertien miljoen euro de oversteek maakt naar de regerend kampioen.

Net als Amin Younes van Ajax werd Plattenhardt afgelopen woensdag voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Duitsland, wat betekent dat hij op de Confederations Cup zijn debuut kan maken voor die Mannschaft. Joachim Löw is niet de enige die onder de indruk is geraakt van de ontwikkeling van Plattenhardt, want Bayern zou dus dicht bij zijn komst zijn.

De verdediger moet na Niklas Süle en Sebastian Rudy van TSG Hoffenheim de derde zomeraanwinst worden voor het team van Carlo Ancelotti en ook Leon Goretzka van Schalke 04 zou nog in beeld zijn. Plattenhardt kwam in dienst van Hertha tot vijf doelpunten en tien assists in 83 wedstrijden en daarvoor kwam hij uit voor FC Nürnberg.