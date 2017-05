Flater van Hoedt bezorgt Internazionale eerste zege in tien weken

Voor het eerst sinds 12 maart heeft Internazionale weer eens gewonnen in de Serie A. Het team van interim-trainer Stefano Vecchi kantelde de uitwedstrijd tegen Lazio na een vroege achterstand: 1-3. Een eigen doelpunt van Wesley Hoedt bracht de bezoekers in de slotfase van de eerste helft aan de leiding. Lazio beëindigde de wedstrijd met negen man, door twee rode kaarten in de tweede helft.

Voor Lazio begon de wedstrijd nog goed. Een overtreding van Jeison Murillo op Felipe Anderson leidde tot een vroege strafschop, die vol overtuiging werd benut door Keita Baldé Diao: zijn uithaal in de kruising liet zelfs penaltyspecialist Samir Handanovic kansloos. Halverwege de eerste helft besloot ongeveer de helft van de meegereisde Inter-supporters om Stadio Olimpico alweer te verlaten. Ze misten de ommekeer van hun club, die werd ingezet door Marco Andreolli. Na een corner van Ivan Perisic kopte de verdediger krachtig raak.

Even daarna onderscheidden de supporters van Lazio zich wél positief: de 'ultra's' van de Irriducibili toonden een spandoek om 'aartsrivaal' Francesco Totti te eren. Ondertussen bleef Inter aanzetten en kwam het op gelukkige wijze op voorsprong. Hoedt besefte niet dat hij volledig vrij stond en stak zijn been uit na een voorzet van Inter, waarmee hij zijn eigen doelman Ivan Vargic verraste. In de tweede helft werd de situatie nog uitzichtlozer voor de thuisploeg.

Vlak na rust schoot Ciro Immobile nog wel op de lat, maar daarna belandde Lazio in een neerwaartse spiraal. Keita ontving tweemaal geel tussen minuut 61 en 66; ploeggenoot Senad Lulic ging in minuut 71 en 78 op de bon. Tussendoor had Eder al voor de 1-3 gezorgd namens de bezoekers. De aanvaller kreeg de bal vlak voor het doel voor de voeten en haalde doeltreffend uit. Inter stijgt door de zege naar plek zeven; Lazio blijft vierde.