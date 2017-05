Gullit: ‘Chelsea moet hem behouden, maar wat zou jij doen als Real komt?’

Ruud Gullit hoopt niet dat Eden Hazard zondag zijn laatste wedstrijd voor Chelsea heeft gespeeld. De Belg, goed voor één doelpunt tegen Sunderland (5-1), wordt nadrukkelijk met Real Madrid in verband gebracht. Gullit zou het begrijpen als Hazard naar de Spaanse grootmacht wil, maar adviseert Chelsea om hem ten koste van alles te behouden.

Dit seizoen was Hazard met vijftien doelpunten en vijf assists een belangrijke schakel in de kampioensploeg van Chelsea. Volgens Gullit zou Hazard zich in Spanje met betere spelers kunnen meten dan in de Premier League. "Het verschil is dat de beste trainers in Engeland rondlopen, maar de beste spelers in Spanje voetballen. De Cristiano Ronaldo's en de Lionel Messi's spelen in Spanje. Zij bepalen hoe een wedstrijd verloopt", geeft de toekomstige assistent-bondscoach van Oranje aan.

"Het zou enorm veel betekenen als Chelsea hem zou behouden, maar wat zou jij doen als Real aanklopt?", vraagt Gullit zich af in gesprek met de Daily Mail. "Toch moet Chelsea hem binnenboord houden. Zo'n speler van wereldklasse heb je nodig. De individuen maken het verschil." Als voorbeelden wijst Gullit naar Alexis Sánchez (Arsenal), Harry Kane en Dele Alli (Tottenham Hotspur) en Hazard zelf. "Het is goed dat individuele spelers zo bepalend zijn, want daarvoor gaan mensen naar het stadion. Daar betalen we voor."