Ajax heeft geplaatste status in eventuele Champions League-voorrondes

Mocht Ajax komend seizoen instromen in de voorrondes van de Champions League, dan heeft het in zowel de derde als in de eventuele laatste voorronde een geplaatste status. De Amsterdammers ontlopen daardoor de op papier sterkere clubs. Ajax heeft via de Europa League-finale ook nog de mogelijkheid om zich direct te kwalificeren voor het hoofdtoernooi.

Als de eindstrijd tegen Manchester United niet wordt gewonnen, begint Ajax in de derde Champions League-voorronde. Samen met Dynamo Kiev en CSKA Moskou is de nummer twee van Nederland verzekerd van een geplaatste status; de overige twee geplaatste ploegen zijn nog niet bekend. Over de mogelijke tegenstanders is alleen met zekerheid te zeggen dat Young Boys, OGC Nice en een Griekse club ertoe zullen behoren.

Indien Ajax de derde voorronde overleeft, wacht een laatste tweeluik. Daarin kan het in ieder geval Sporting Portugal en TSG Hoffenheim treffen. Als CSKA Moskou de derde voorronde doorkomt, is dat ook een potentiële tegenstander voor Ajax. Clubs als Sevilla, Liverpool en Dynamo Kiev (mits de Oekraïners de derde voorronde ook overleven) zal Ajax ontlopen, want ook zij beschikken in de laatste voorronde over een geplaatste status. Hetzelfde geldt voor de nummer drie van Italië; dat wordt AS Roma of Napoli.