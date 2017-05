Juventus voor de zesde keer op rij kampioen van Italië

Juventus heeft zondamiddag de zesde landstitel op rij binnen gehengeld. La Vecchia Signora was in het eigen Juventus Stadium veel te sterk voor degradatiekandidaat Crotone en stapte uiteindelijk met een 3-0 overwinning van het veld af. AC Milan rekende in eigen huis met Bologna af en kwalificeert zich voor het eerst in drie jaar weer voor Europees voetbal.

Juventus - Crotone 3-0

De thuisploeg begon sterk aan de kampioenswedstrijd en Mario Mandzukic liet het net na nog geen kwartier spelen al bollen. Juan Cuadrado vond de Kroaat met een heerlijke voorzet voor het doel, waarna het voor de instormende aanvaller een koud kunstje was om af te ronden. Juventus zat vervolgens op rozen en liep via Paulo Dybala zo’n vijf minuten voor rust nog verder uit. De Argentijn mocht namelijk aanleggen voor een vrije trap en krulde het leer op knappe wijze in de rechterbovenhoek.

Na de onderbreking had Juve ook weinig te duchten van de bezoekers, die probeerden de schade zo beperkt mogelijk te houden. Dybala dacht met zijn tweede treffer de marge nog verder uit te breiden, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Alex Sandro maakte er vervolgens in de slotfase wel 3-0, waardoor na het laatste fluitsignaal de tweede prijs in een halve week een feit was voor Juve, dat woensdag ook al de Coppa Italia mee naar huis mocht nemen.

Dit kan bijna niet meer misgaan voor Juventus! ???? Geplaatst door voetbalzone op zondag 21 mei 2017

AC Milan - Bologna 3-0

AC Milan zag Fiorentina zaterdag al onderuit gaan tegen Napoli en kon tegen Bologna profiteren. Het duurde lang voordat i Rossoneri afstand namen: Gerard Deulofeu zette zijn ploeg twintig minuten voor tijd pas op voorsprong. Keisuke Honda mocht vlak daarop aanleggen voor een vrije trap en de ex-VVV’er schoot vervolgens heerlijk binnen. Daarmee was het nog niet gedaan, want Gianluca Lampadula werkte in de blessuretijd ook nog de derde Milanese treffer binnen. Milan is met nog één speelronde te gaan verzekerd van de zesde plaats in de Serie A, die recht geeft aan deelname aan de voorrondes van de Europa League.