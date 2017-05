Danny Blind juicht voor Manchester United: ‘Familie gaat altijd voor’

Danny Blind vierde in het shirt van Ajax grote successen en zal woensdag ook van de partij zijn als de Amsterdammers het in de finale van de Europa League opnemen tegen Manchester United. De sympathie van de oud-bondscoach van het Nederlands elftal zal in Stockholm echter bij de tegenstander liggen, aangezien zijn zoon Daley Blind daar waarschijnlijk in de basis gaat beginnen.

“Dat is heel simpel. Familie, vrouw en kinderen gaan altijd voorop, in alle opzichten. Qua gezondheid, maar dus ook sportief. Dit is zo'n sportief geval. Mijn zoon speelt bij Manchester, dus dan is het logisch dat ik in dit geval hoop dat hij wint met Manchester”, vertelt Blind in gesprek met de NOS.

Mocht Ajax wel winnen, dan is er nog geen man overboord voor de oud-speler die als laatste aanvoerder van de Amsterdammers een Europese prijs in ontvangst mocht nemen: “Teleurstelling bij hem, maar ik draag Ajax een warm hart toe. Zeker de jongens die nu de leiding hebben, Edwin van der Sar en Marc Overmars. Die gun ik het ten zeerste. Maar mijn zoon voorop.”