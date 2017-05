Van den Brom lyrisch: ‘Echt ongekend, dat is pure kwaliteit’

AZ verloor onlangs weliswaar de bekerfinale van Vitesse, maar de Alkmaarders hebben nog steeds zicht op Europa League-deelname voor volgend seizoen. Zaterdag werd er voor de tweede keer met 4-1 afgerekend met FC Groningen, waardoor de finale van de play-offs tegen FC Utrecht de volgende horde is. Calvin Stengs wist in zijn basisdebuut alle ogen op zich gericht.

“Het was een goednieuwsshow vanavond. We hebben vier fantastische goals gemaakt en jonge spelers het podium gegeven. Het was een fantastische eerste basisplaats voor Calvin, die hij bekroont met een geweldige pass bij het eerste doelpunt. Echt ongekend, dat is pure kwaliteit. Daarna kopt hij ook nog eens een bal binnen”, was coach John van den Brom na afloop van de wedstrijd lyrisch tegenover Voetbal International.

De achttienjarige aanvaller zelf genoot ook van zijn eerste wedstrijd in de basis: “Dit ga ik niet meer vergeten. Ik voel me geen held, maar het is wel een lekker gevoel”, vertelde hij voor de camera’s van FOX Sports. AZ treedt op 25 mei eerst aan in de Galgenwaard, de return volgt drie dagen later.