‘Boze’ Onana: ‘Van der Sar zei: je bent nog een baby!’

André Onana maakt een uitstekende ontwikkeling door en is dit seizoen meestal de rust zelve tussen de palen van Ajax. De doelman erkent in een interview met The Times dat hij zich niet snel gek laat maken, maar dat is wel eens anders geweest. Hij vertelt immers dat hij aan het begin van het seizoen ongeduldig was aangezien het er niet naar uitzag dat hij veel minuten zou maken in het eerste elftal.

Jasper Cillessen was de onbetwiste eerste keus en nadat hij verkocht was aan Barcelona, werd Tim Krul op huurbasis overgenomen van Newcastle United waardoor het toekomstperspectief er voor Onana alleen maar troebeler op werd. “Toen ik aan het begin van het seizoen met Edwin van der Sar (algemeen directeur, red.) sprak, was ik een beetje boos, ongeduldig. Hij zei: ‘André, wees geduldig, je bent nog erg, erg jong voor een doelman. Toen ik in het eerste in de basis stond, was ik 23. Je bent pas 20, niet eens 21. Je bent nog een baby!’”, aldus de Kameroener.

De cijfers van André Onana van dit seizoen.

“Ik zei: ‘Oh, come on! Dit is Ajax! Ik ben hier gekomen omdat Ajax graag met jeugd werkt, hoewel dat met keepers niet altijd opgaat. Maar Van der Sar had gelijk”, gaat Onana verder. De enkelvoudig A-international greep zijn kans zegt dat hij bij Ajax onder meer heeft geleerd dat hij ver voor zijn doel moet staan om aanspeelbaar te blijven: “In dit Ajax moet je het strafschopgebied verlaten omdat er anders een te groot gat ontstaat met de verdediging. Het makkelijkste is natuurlijk om op de doellijn te blijven staan, maar de moderne keeper moet kunnen meevoetballen.”

“Van der Sar heeft mij veel geleerd. Ik ben altijd blij als hij op de training meedoet. Hij kan ons altijd wel wat goeds laten zien. En je weet: hij was heel lang de keeper van Manchester United, dus misschien heeft hij nog een goede tip voor de finale”, knipoogt Onana, die zelf echter ook wel weet waar het gevaar van Man United ligt: “We moeten oppassen voor hun snelheid. Met name voor Marcus Rashford; hij is een erg goede afmaker.” Onana kan woensdag zijn 46e wedstrijd in het eerste elftal van Ajax spelen.