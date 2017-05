‘Toornstra kan zeker mee in de subtop van Duitsland of Engeland’

Door het pensioen van Dirk Kuyt en het aanstaande vertrek van Eljero Elia komen de schijnwerpers bij Feyenoord nog meer op spelers als Jens Toornstra te staan. De aanvallende middenvelder vervult een sleutelrol in het elftal en lijkt ook na de zomer gewoon nog bij de kampioen te spelen.

De 28-jarige Toornstra zou een stap hogerop wel aankunnen, stelt Fred Rutten in een interview met ELF Voetbal: “Ik weet niet wat hij zelf wil, maar hij heeft het vermogen om in een grote competitie als de Bundesliga of de Premier League te spelen. Nog niet bij de absolute top, maar in de subtop kan hij zeker mee.”

De voormalig trainer van onder meer Feyenoord benadrukt dat hij niet weet of Toornstra in staat is om de ‘absolute top’ te halen, maar stelt wel vast dat de ontwikkeling van de tweevoudig international van het Nederlands elftal ‘nog wel even’ doorgaat. Toornstra scoorde dit seizoen vijftien keer in 44 officiële wedstrijden voor Feyenoord.