Lacazette bereikt mondeling akkoord met Atlético Madrid

Alexandre Lacazette vervolgt zijn loopbaan vrijwel zeker bij Atlético Madrid, want voorzitter Jean-Michel Aulas van Olympique Lyon heeft bevestigd dat de 25-jarige aanvaller een mondeling akkoord met los Colchoneros heeft bereikt.

“Alex is mondeling akkoord met een club, met Atlético, maar er is nog geen zekerheid, want we moeten wachten op het CAS”, zo wordt Aulas geciteerd door l’Équipe. Atlético kreeg in januari 2016 een transferverbod opgelegd voor één jaar en dat zou betekenen dat de club twee transferperiodes lang geen spelers mocht halen.

Atlético stapte in september echter naar het internationaal sporttribunaal CAS en die moet nog uitspraak doen. “We hebben aan Alex’s verzoek om enkel en alleen met deze club te onderhandelen voldaan, maar de transfer moet natuurlijk wel op basis van onze voorwaarden plaatsvinden”, voegt Aulas er nog aan toe. Lacazette ligt nog tot medio 2019 vast.