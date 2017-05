Ibrahimovic laat Ajax-fans schrikken: ‘Ik ben klaar voor de finale’

Zlatan Ibrahimovic raakte ruim vier weken geleden geblesseerd aan de rechterknie en werd gedwongen een streep te zetten door het restant van het seizoen. Dat hield dus ook in dat de aanvaller niet meer in actie zou kunnen komen in de Europa League, iets wat veel supporters van Ajax als muziek in de oren klonk.

Hun favoriete club neemt het komende woensdag namelijk in de finale van de Europa League op tegen Man United en een Man United mét Ibrahimovic wordt als sterker beschouwd dan een team zonder de 35-jarige Zweed. Desondanks gonsde het zaterdagavond van de geruchten over een eventuele snelle terugkeer van Ibrahimovic op de velden, want hij plaatste op Instagram een foto waarop te zien was hoe hij in een zwembad wandelde.

“Ready for the final”, zo luidde het fotobijschrift van Ibrahimovic. Die uitspraak werd met name op de sociale media uitgelegd als een teken dat Ibrahimovic misschien toch kan worden opgenomen in de wedstrijdselectie van manager José Mourinho, maar toch lijkt de kans daarop ‘nul’ te zijn. Ibrahimovic speelde dit seizoen 46 officiële wedstrijden en daarin scoorde hij 28 keer. Hij gaf er tevens tien assists bij.

