Bartra vecht tegen tranen: ‘Ik heb er zwaar onder geleden’

Marc Bartra maakte zaterdag zijn eerste minuten sinds 8 april. De centrale verdediger raakte als inzittende gewond bij de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund en prijst zich gelukkig dat hij zijn beroep en hobby nog altijd kan uitoefenen.

De 26-jarige verdediger werd na de 4-3 zege op Werder Bremen overmand door emoties toen hij een verslaggever te woord stond. Hij moest duidelijk vechten tegen de tranen. “Dit is een van de mooiste momenten in mijn professionele carrière, want ik heb zwaar geleden onder die negatieve ervaring”, zei Bartra.

“Deze wedstrijd ging niet alleen om de drie punten, het ging ook om het weer kunnen voetballen. Dit is het spelletje waar ik het meest van houd en daarom was het voor mij zo emotioneel.” Bartra vierde na afloop uitbundig feest met de supporters: “Dat was iets bijzonders. Mooi om te zien”, reageerde trainer Thomas Tuchel.