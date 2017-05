'Stekelenburg zit Marlboro's te paffen, maar Padt brandde op Dicks netvlies'

Henk Spaan toont weinig begrip voor de keuze van Dick Advocaat om Sergio Padt op te nemen in zijn eerste voorselectie als bondscoach van Oranje. De keeper van FC Groningen maakte donderdag zijn opwachting in de voorlopige groep voor de interlands tegen Marokko, Ivoorkust en Luxemburg.

Spaan, columnist van Het Parool, erkent dat Padt 'geen slechte keeper' is. "Maar een international?", vraagt hij zich af. De sportjournalist zegt niet te begrijpen waarom Michel Vorm 'niet mee mag doen'. "Maarten Stekelenburg zit Marlboro's te paffen in het verdomhoekje, Warner Hahn kon Dickie net niet zien vanuit Istanbul (Excelsior lag achter een heuveltje), maar Sergio Padt brandde om de een of andere reden op Advocaats netvlies, dus die mag bedrieglijk dromen van een debuut tegen Luxemburg."

"Wat beogen bondscoaches toch met dit soort selecties? Willen ze in de krant of zoiets?", aldus Spaan, die bovendien wijst op de mogelijkheid om Feyenoord-bankzitter Kenneth Vermeer te selecteren. "Jasper Cillessen zit toch ook op de bank?" Overigens rekende ook Groningen niet op de selectie van Padt, geeft trainer Ernest Faber toe aan FOX Sports. "Ik had het niet verwacht. Maar complimenten aan hem. Ligt het aan mij? Nee, aan de samenwerking. We werken er hard voor."