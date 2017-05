Besiktas heeft titel voor het grijpen; Babel maakt twaalfde goal van seizoen

Besiktas gaat waarschijnlijk voor de vijftiende keer en voor de tweede keer op rij kampioen van Turkije worden. De Zwarte Adelaars versloegen stadsgenoot Kasimpasa zaterdagavond met 4-1 en genieten een voorsprong van vijf punten op Medipol Basaksehir. Laatstgenoemde club kan de achterstand zondagavond terugbrengen tot twee punten, maar met daarna nog twee speelronden voor de boeg, lijkt Besiktas het kampioenschap nog maar moeilijk te kunnen ontgaan.

De koploper van trainer Senol Günes kende een droomstart, want binnen twee minuten was het raak. Vincent Aboubakar kreeg de bal na een combinatie met Oguzhan Özyakup terug en schoof met zijn linker hoog binnen: 1-0. De Kameroener was daardoor bij zes van de laatste zeven competitiedoelpunten van Besiktas direct betrokken geweest (drie treffers, drie assists). Lang kon Besiktas evenwel niet genieten van de voorsprong, want twee minuten later knalde Samuel Eduok vanaf de rand van de zestien verrassend en hard raak: 1-1.

VIDEO📽 | Ryan Babel met zijn twaalfde officiële goal van het seizoen: prima kopbal! 🇹🇷 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 20 mei 2017

Besiktas liet zich echter niet uit het veld slaan en ging op zoek naar de 2-1, maar Ricardo Quaresma en Aboubakar lieten kansen liggen. Zo raakte laatstgenoemde na 24 minuten de paal. Na ruim een half uur spelen was het alsnog raak: na een handsbal ging de bal op de stip en Quaresma maakte geen fout en tekende voor zijn tweede Süper Lig-doelpunt van het seizoen. De thuisploeg nam de voorsprong mee de kleedkamer in en bouwde die na de onderbreking uit, want Anderson Talisca prikte binnen na een lobje van Aboubakar.

Aboubakar kreeg na vijftig minuten zelf een kans om er 4-1 van te maken, maar had het vizier niet op scherp staan. Ryan Babel deed negentig minuten mee bij Besiktas en nadat hij al een kans onbenut had gelaten, pikte hij halverwege de tweede helft alsnog zijn treffer mee. De 42-voudig international van het Nederlands elftal kopte tegendraads raak na een voorzet van Quaresma. In het vervolg kreeg enkel Kasimpasa nog een kans om te scoren, maar het bleef bij 4-1 en Besiktas moet nu hopen op puntverlies van Basaksehir.

Voetbalzone publiceert zondag een achtergrondverhaal over Medipol Basaksehir.