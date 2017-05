El Shaarawy, Salah en Strootman blinken uit in doelpuntenfestijn

AS Roma is koploper Juventus in ieder geval tijdelijk tot één punt genaderd. De nummer twee van de Serie A zou bij een nederlaag tegen Chievo officieel zijn uitgeschakeld in de titelstrijd en daar begon het op te lijken, maar uiteindelijk won Roma met 3-5. Stephan El Shaarawy en Mohamed Salah maakten ieder twee doelpunten; Kevin Strootman leverde twee assists. Roma zet dankzij de zege een belangrijke stap om Napoli voor te blijven als nummer twee.

Eenvoudig ging het niet voor Roma, dat na een schorsing van twee wedstrijden weer beschikte over Strootman. Tot tweemaal toe kwamen de bezoekers op achterstand in de eerste helft. Lucas Castro nam de bal in het strafschopgebied uit de lucht en bracht Chievo na een kwartier op 1-0. El Shaarawy zorgde voor het evenwicht, nadat Edin Dzeko de bal in buitenspelpositie liet lopen en de verdediging van Chievo verkeerd stond. De Italiaan omspeelde de doelman en tekende aan voor de 1-1. Acht minuten voor rust was het Roma dat zwak verdedigde, waardoor de vrijstaande Roberto Inglese van dichtbij binnen kon knikken.

Nog voor rust vocht Roma zich opnieuw terug. Strootman vond Salah met de buitenkant van de voet, waarna de Egyptenaar vanuit een lastige positie de verre hoek vond. In de tweede helft maakte Roma de comeback compleet. Een heerlijke pass van Strootman zette de defensie van Chievo op het verkeerde been. El Shaarawy kon profiteren en bleef kalm in een één-op-één-situatie. Salah maakte met zijn tweede doelpunt een eind aan de resterende twijfel. Hij werd bediend door Dzeko en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied doeltreffend uit in de linkerhoek. De Bosniër leek zelf het slotakkoord voor de rekening te nemen met een verwoestend afstandsschot, maar het werd nog 3-5 door toedoen van Inglese.