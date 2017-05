‘Kunstgras vermoordt het voetbal: de erfenis van Smit is dood gras’

De meeste aanvoerders in de Eredivisie hebben in een verklaring laten weten dat zij af willen van het kunstgras op het hoogste niveau van Nederland en Henk Spaan kan hen alleen maar gelijk geven. De journalist stoort zich eveneens aan de synthetische velden, zo schrijft hij in Het Parool.

De columnist zegt zich te ergeren aan Jan Smit, de voorzitter van Heracles Almelo en een warm pleitbezorger van de neppe sprieten. “Deze man draait dubbeltjes om en denkt dat het een deugd is. Vervang je het gras, vermoord je het voetbal. Dirk Kuyt zei dat het kunstgras zijn lichaam had gesloopt. Kunstgras vermoordt het voetbal. De erfenis van Smit is dood gras.”

Spaan stelt vast dat voetbal om het voetbal zou moeten draaien en niet om geld. “Kunstgras is goedkoper dan gras, is het mantra van de deurwaarder (Smit, red.). Met voetballen heeft dat letterlijk niks te maken”, besluit Spaan. De KNVB heeft al laten weten dat men de beslissing om wel of niet te spelen op kunstgras aan de clubs zelf overlaat.