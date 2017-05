Weg naar Sevilla ligt open na statement over succestrainer ‘Toto’

De wegen van Eduardo Toto Berizzo en Celta de Vigo gaan aan het einde van het seizoen scheiden, zo heeft de club op zijn website bekend gemaakt. Afgelopen weekend liet de oefenmeester nog weten dat hij bij de club wilde blijven, mits er de nodige versterkingen zouden komen. Celta wil hier kennelijk niet aan voldoen, waardoor de weg naar Sevilla openligt voor Berizzo.

In de Spaanse media wordt Berizzo veelvuldig genoemd als de opvolger van Jorge Sampaoli bij Sevilla; laatstgenoemde lijkt binnen afzienbare tijd aan de slag te gaan bij de nationale ploeg van Argentinië. Berizzo staat sinds 2014 aan het roer bij Celta en bereikte afgelopen seizoen de halve finale van de Europa League, waarin zijn ploeg op het nippertje werd uitgeschakeld door Manchester United.

“Een prachtige periode komt ten einde, met een groei in verschillende opzichten”, schrijft Celta op zijn digitale thuis. “Berizzo heeft een onvergetelijke indruk achtergelaten op de club, als speler en als trainer. Hij is zonder discussie een legende in de geschiedenis van Celta.”