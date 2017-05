‘Real Madrid meldt zich met James Rodriguez-miljoenen bij Ajax’

Davinson Sánchez is bezig aan zijn eerste seizoen bij Ajax, maar het is inmiddels zo goed als ondenkbaar dat de Colombiaanse mandekker volgend jaar nog in Amsterdam speelt. Naar verluidt staat hij in de belangstelling van clubs als Barcelona, Paris Saint-Germain en Chelsea. Aan dat rijtje clubs kunnen volgens het Spaanse Don Balon nu ook Real Madrid, Manchester City en Manchester United toegevoegd worden.

De twintigjarige verdediger maakt dit seizoen een verpletterende indruk in het shirt van Ajax. Afgelopen zomer kon hij al naar Barcelona, maar weigerde hij omdat hij in het tweede elftal gestald zou worden. Volgens Mundo Deportivo hebben de Catalanen opnieuw interesse, maar krijgen zij concurrentie van Chelsea en Bayern München. Volgens Don Balon wil Real Madrid nu ook werk maken van de Ajacied. Voorzitter Florentino Perez zou Barcelona willen aftroeven in de strijd om de centrumverdediger.

Real Madrid verkoopt James Rodriguez komende zomer zo goed als zeker aan Manchester United en met de opbrengst van de Colombiaans international wil de Koninklijke zijn landgenoot in Amsterdam oppikken. Hetzelfde medium weet ook te melden dat Manchester United en Manchester City zich in de strijd om Sánchez gaan melden.