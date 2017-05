Overmars: ‘Daarom hebben we besloten Hakim Ziyech toch te halen’

Na het vertrek van Frank de Boer haalde Ajax Peter Bosz als zijn opvolger weg bij Maccabi Tel Aviv. In gesprek met De Telegraaf vertelt technisch directeur dat het al snel vast stond dat Edwin van der Sar, Dennis Bergkamp en hij de ex-trainer van Vitesse wilden hebben. Na een moeizame start in de Eredivisie is het met name na de winterstop goed gaan draaien bij Ajax, met de finale van de Europa League tegen Manchester United als gevolg.

Bosz laat Ajax voetballen zoals men graag ziet bij Ajax, volgens de filosofie van de club en dus die van Johan Cruijff. “Johan noemde Bosz regelmatig als iemand die achter zijn voetbalideeën stond. Peter heeft ons niet teleurgestel”, vertelt Overmars. “Het proces had hij helemaal in zijn hoofd en is precies zo verlopen als door hem geschetst. Bij verandering horen weerstand, tegenwerking en kritiek. En omdat we dat hadden ingecalculeerd, gingen we daar goed mee om.”

Aan het begin van het seizoen zag het er nog niet zo rooskleurig uit. De voorbereiding verliep bijzonder moeizaam en in de laatste ronde van de play-offs van de Champions League werd Ajax van de mat gespeeld door FK Rostov. “Het elftal was te jong en had te weinig creativiteit. In feite zadelden wij Peter met onze fouten op”, aldus een eerlijke Overmars. “Daarom hebben we besloten Hakim Ziyech toch te halen. Natuurlijk zei Peter dat hij genoeg middenvelders had. Hij moest met ze werken en beschermt zijn spelers naar buiten toe tot in het extreme. Maar intern durft hij tegelijkertijd beslissingen te nemen om zijn spelfilosofie door te voeren en te perfectioneren. Daarom staat er een compleet ander team dan bij aanvang van het seizoen. Nu is er balans, toen niet.”