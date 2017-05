Ronaldo inspireert Amrabat: ‘Ik wil me absoluut niet spiegelen aan hem’

Feyenoord, RB Leipzig en Anderlecht. Drie clubs die naar verluidt een contract klaar hebben liggen voor Sofyan Amrabat. De middenvelder van FC Utrecht is gewild, maar van alle geruchten rondom een eventuele transfer probeert hij zich zo goed mogelijk af te sluiten. Hij wil zich eerst plaatsen voor Europees voetbal met Utrecht. Uiteindelijk wil Amrabat de volgende stap maken.

“Ik heb de ambities om de top te halen, of dat voor mij is weggelegd zal moeten blijken”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dus geef ik vol gas, elke dag. Zit ik veel in de gym. Ik wil me absoluut niet spiegelen aan iemand als Cristiano Ronaldo, maar als je ziet hoe hij zijn lichaam verzorgt: indrukwekkend. Als topsporter moet je beseffen dat je body je belangrijkste wapen is.”

Het zijn wijze woorden van de twintigjarige Amrabat, die veel praat met zijn broer Nordin, speler van het Engelse Watford. “Hij is een gids voor me in de voetbalwereld", klinkt het. "Hij bespreekt alles met mijn zaakwaarnemer, zodat ik me op voetbal kan concentreren. Nordin drukt me ook altijd op het hart mezelf te blijven. Hij zegt: geef je een slechte bal, zorg dat de volgende goed is. Speel je een beroerde wedstrijd, doe er alles aan dat het zich niet herhaalt."