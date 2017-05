Overmars wil succeselftal Ajax bij elkaar houden: ‘Ik vertrouw erop’

Het succes van Ajax in de Europa League heeft ook een keerzijde. Technisch directeur Marc Overmars staat voor de haast onmogelijke taak om de huidige selectie bij elkaar te houden, om de volgende stap te zetten. Ajax hoopt op succes in de Champions League en wanneer komende zomer veel spelers vertrekken uit Amsterdam, doet de club weer een stap achteruit. Overmars gaat er naar eigen zeggen alles aan doen om de huidige selectie bij elkaar te houden.

In een interview met De Telegraaf laat Overmars weten dat hij de compositie van het elftal voor volgend seizoen rond heeft. “Natuurlijk weet ik dat spelers als Davy Klaassen, Kasper Dolberg, Davinson Sanchez en Hakim Ziyech door de grote Europese topclubs worden gevolgd”, begint de oud-voetballer van onder meer Arsenal en Barcelona. “Toch vertrouw ik erop dat we ons huidige succeselftal bijna volledig bij elkaar kunnen houden.”

Overmars ziet het als een mooie uitdaging. Wanneer er vele miljoenen worden geboden en Ajax niet anders kan dan tot verkoop over te gaan, heeft Overmars een lijst met spelers die goed genoeg zijn om de vertrekkende spelers te vervangen. “Ja, daar zitten ook jongens uit onze eigen jeugdopleiding bij. De doorstroming bij Ajax is heel gezond. Al moet je eerlijk concluderen dat we met Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, Matthijs de Ligt, Justin Kluivert en Frenkie de Jong over een uitzonderlijke lichting talent beschikken.”

Toen Johan Cruijff jaren geleden startte met de ‘fluwelen revolutie’ binnen Ajax, was het doel om de club Europees weer op de kaart te zetten. Dat is onder leiding van trainer Peter Bosz dit seizoen gelukt. Of die missie ook geslaagd is als er woensdag niet gewonnen wordt van Manchester United? “Sowieso, zelfs bij verlies, hebben we veel goodwill gekweekt in Europa, tellen we weer mee en hebben we bewezen dat onze manier van spelen ook internationaal tot resultaat leidt. De Ajax-filosofie heeft toekomst, hoewel daar vaak aan is getwijfeld. Dat maakt je trots en het winnen van de finale betekent een kroon op al het werk.”

Toch kriebelt het bij de clubleiding van Ajax om ook in de Champions League ver te komen. “Toch, die missie; er is ook nog een Champions League-finale die Edwin, Dennis en ik allemaal hebben gespeeld. Houden we de boel twee jaar bij elkaar, dan kunnen we daarin misschien ook verrassen. Iedereen bij Ajax leeft met die gedachte. Het zou volledig tegen de tendens van het huidige internationale topvoetbal in zijn. Maar het maakt de uitdaging daarom ook des te interessanter.”