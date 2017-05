‘Let op mijn woorden: hij gaat de finale in Stockholm beslissen’

Ajax krijgt volgende week woensdag de kans om voor het eerst sinds 1995 weer een Europese prijs te winnen. Om dat kunststukje voor elkaar te krijgen, zal er in de finale van de Europa League wel eerst moeten worden afgerekend met het Manchester United van José Mourinho, dat in het tweede Europese toernooi de enige weg naar Champions League-deelname voor volgend seizoen ziet.

Het zal dus geen eenvoudige klus worden voor de nummer twee van de Eredivisie, maar meesterscout Piet de Visser denkt dat het geen onmogelijk verhaal wordt: “Ik geef Ajax, met al z’n voetballende vermogen, een grote kans om de finale van Manchester United te winnen. Mits ze kunnen opbrengen wat ze thuis tegen Olympique Lyon en Schalke 04 konden opbrengen. Van die pressing heb ik echt genoten. In dat geval gaat Ajax gewoon winnen”, blikt hij in gesprek met Ajax Life vooruit.

De Visser kent Bertrand Traoré goed uit zijn tijd bij Chelsea en denkt dat de huurling woensdag een cruciale rol gaat spelen: “Ik weet het, Traoré speelde een ongelukkige wedstrijd tegen Olympique Lyon. Maar tegen Manchester United zal hij straks opstaan. Let op mijn woorden: Traoré gaat de finale in Stockholm in het voordeel van Ajax beslissen.”