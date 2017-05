Sneijder helpt Galatasaray met openingstreffer weer voorbij Fenerbahçe

Galatasaray gaat het weekend in als de nummer drie van de Süper Lig. Cim Bom was vrijdagavond in eigen huis met 2-0 te sterk voor Osmanlispor en heeft zodoende nu één punt meer dan Fenerbahçe, dat zelf zondagavond in actie komt tegen Gençlerbirligi. Wesley Sneijder is de afgelopen weken goed in vorm en nam tegen de nummer dertien van de Turkse competitie de openingstreffer voor zijn rekening.

Die goal na 24 minuten was ook de eerste grote kans die te noteren viel. De Oranje-international kreeg de bal met wat geluk op de rand van de zestien voor zijn voeten, waarna zijn streep door het midden Zydrunas Karcemarskas te machtig was. Osmalispor, dat aantrad zonder de van PSV gehuurde Adam Maher, dacht vervolgens binnen tien minuten de stand weer te nivelleren, maar Pierre Webó werd teruggefloten wegens buitenspel.

Drie minuten later was het aan de andere kant wel opnieuw raak: Sinan Gümüs werkte zich knap langs een aantal tegenstanders en plaatste de bal vervolgens op fraaie wijze in de linkerbovenhoek. Osmanlispor liet zich na rust ook niet onbetuigd en Fernando Muslera had geluk dat Webó weinig deed met een goede mogelijkheid van dichtbij. Selçuk Inan leek vervolgens in de slotfase uit een vrije trap de marge nog verder uit te breiden, maar Karcemarskas was nu wel attent en bracht redding.