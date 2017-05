‘Wij zouden zonder enige moeite Cristiano Ronaldo kunnen halen’

Internazionale werd vorig jaar overgenomen door de Suning Group en sindsdien groeien de bomen in Milaan tot in de hemel. I Nerazzurri trokken afgelopen zomer de portemonnee voor spelers als Gabriel Barbosa en João Mario en lijken in de aankomende transferperiode ook weer flink toe te slaan. Niet alles is echter haalbaar voor Inter, zo blijkt uit de woorden van sportief directeur Piero Ausilio.

“Vandaag de dag hebben we sterke en solide eigenaren. De nieuwe Chinese eigenaars zouden zonder moeite de beroemdste spelers in de wereld kunnen kopen, zoals Cristiano Ronaldo, maar de waarheid is dat we dat niet kunnen doen vanwege Financial Fair Play”, vertelde hij tijdens een lezing op een universiteit in Milaan. “De ontwikkeling van een club weegt heel zwaar. Alles moet in verhouding zijn met de inkomsten. Wij moeten ons hier ook aan houden om mee te kunnen doen aan Europese toernooien.”

“Ik lees iedere dag over spelers die wij zouden kopen, maar de waarheid is dat we ons aan de salarislimiet moeten houden. Onze inkomsten liggen rond de 200 á 230 miljoen euro, terwijl Juventus, dat meestal meedoet aan de Champions League, 400 miljoen binnen krijgt”, ging Ausilio verder. “Inter heeft geprobeerd om Paulo Dybala over te nemen, maar er was een verschil van twintig miljoen met Juventus en hij ging uiteindelijk daarheen. Het is nu niet mogelijk om tweehonderd of driehonderd miljoen uit te geven op de transfermarkt. Het is niet dat we dat niet willen, het is simpelweg niet mogelijk.”