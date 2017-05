‘Ik zie die Ajax-stijl van vroeger weer terug: het druk zetten, het brutale’

Ruud Krol maakte deel uit van een succesvol Ajax dat drie keer op rij de Europa Cup I won en zes landstitels won. De 83-voudig international van Oranje is trots op het huidige Ajax, dat in de Europa League afrekende met ploegen als Schalke 04 en Olympique Lyon, waardoor de finale van het toernooi is bereikt. Door de speelstijl van het team van trainer Peter Bosz gaan de gedachten van Krol terug naar het Ajax van vroeger.

“Ik zie die Ajax-stijl van vroeger weer terug. Het druk zetten, het brutale, het enthousiasme. Dat zijn de eigenschappen die Ajax ooit groot hebben gemaakt en waar ik echt van geniet", zegt Krol in gesprek met De Telegraaf. Met name Bosz verdient volgens Krol complimenten. "Ik ken Peter Bosz goed, ik sliep bij hem op de kamer tijdens de cursus Coach Betaald Voetbal. In het begin heeft het wat tijd nodig gehad voordat hij zijn filosofie had overgebracht op de spelersgroep, maar hij is blijven volharden en dat werpt nu zijn vruchten af. Het spel ziet er bij vlagen echt spectaculair uit.”

Krol geeft Ajax een goede kans in de finale tegen Manchester United. "Voor de halve finale zei ik al dat Ajax in de finale tegen Manchester United zou komen te spelen en ze dan aan het langste eind trekken. Nu is het bijna zover. Ik hoop van harte dat ik gelijk ga krijgen.”