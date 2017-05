Cocu belooft actie op transfermarkt: ‘Hopelijk de komende weken al’

Phillip Cocu wil komende zomer een aantal wijzigingen doorvoeren in de selectie van PSV. Hij noemt een aantal veranderingen binnen de groep ‘noodzakelijk’. De coach van de Eindhovenaren hoopt zijn selectie zo snel mogelijk rond te hebben, maar beseft dat de transfercarrousel mogelijk pas laat op gang komt.

“Ik hoop dat er de komende weken al wat gebeurt”, zegt Cocu in een interview met PSV TV. De trainer hoopt zo snel mogelijk met zijn nieuwe selectie toe te kunnen werken naar volgend seizoen. “Maar we zijn wel afhankelijk van wanneer de markt op gang komt. Wij willen een aantal spelers aantrekken en afscheid nemen van een aantal jongens die toe zijn aan een nieuwe uitdaging.”

PSV maakte eerder deze week bekend dat het vanaf volgend seizoen met een kleinere selectie gaat werken, waardoor er meer ruimte komt voor talent uit de eigen jeugdopleiding. “Uitblinken in Jong PSV, betekent niet automatisch dat een jongen ook gaat uitblinken in PSV 1. Je stroomt meteen in bij de top van Nederland, dat is echt een heel hoog niveau”, klinkt het. “Als iemand zich goed manifesteert bij Jong PSV, stippelen we een bepaalde route met hem uit. Op trainingen zien we vervolgens hoe hij zich verhoudt tot spelers van PSV 1. Ik vind dat talenten daar moeten aantonen minstens even goed te zijn als selectiespelers om aanspraak te maken op speelminuten.”

De ontwikkeling van Memphis Depay neemt Cocu als voorbeeld. Volgens de hoofdtrainer was de huidige buitenspeler ongeduldig toen hij mocht meetrainen met de selectie van Fred Rutten en Dick Advocaat. “Memphis wilde spelen. Hij had echter Mertens en Lens voor zich. Anderhalf jaar later (toen Cocu hoofdcoach was, red.) zei hij ook: ‘zij waren verder dan ik op dat moment was, maar dat zag ik toen niet.’ Als een talent rijp is, dan bieden we absoluut kansen.”