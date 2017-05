‘Ziyech legt oproep Marokkaanse ploeg naast zich neer’

Hakim Ziyech gaat niet in op de uitnodiging voor de Marokkaanse nationale ploeg, zo meldt De Telegraaf. Bondscoach Hervé Renard had de middenvelder van Ajax lange tijd niet nodig, maar riep hem toch op voor de oefeninterland tegen Nederland. Ziyech zou niet voor Marokko uit willen komen zolang Renard aan het roer staat.

Op dit moment wil Ziyech er niet publiekelijk op reageren, omdat hij zich wil focussen op de finale van de Europa League tegen Manchester United. De middenvelder van Ajax wil nog altijd voor Marokko uitkomen, maar zou niet van plan zijn om onder Renard in de Marokkaanse ploeg uit te komen. De Fransman liet Ziyech buiten zijn selectie voor de Afrika Cup om een onduidelijke reden en selecteerde hem vervolgens lange tijd niet.

Nu had Renard onder druk toch weer een plekje ingeruimd voor Ziyech in zijn selectie voor de oefenwedstrijd tegen Nederland. Maar de middenvelder gaat dus niet op deze uitnodiging in. De technische leiding en directie van Ajax zouden op de hoogte zijn gebracht van het nieuws en begrijpen het standpunt van Ziyech.