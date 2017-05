FC Groningen droomt van terugkeer Robben: ‘Hij is welkom’

Dirk Kuyt keerde terug bij Feyenoord en sloot er zijn loopbaan onlangs ook af en Hans Nijland droomt er nog altijd van dat Arjen Robben eenzelfde weg bewandelt, maar dan bij FC Groningen. De aanvaller van Bayern München speelde eerder 52 wedstrijden in het eerste van De Trots van het Noorden.

Nijland erkent tegenover RTV Noord dat er ‘veel gesproken’ is over een eventuele terugkeer van de 33-jarige Robben: “Het zou inderdaad een absolute droom zijn. Als Arjen daar bereid toe zou zijn, dan is hij meer dan welkom”, aldus de bestuurder. Robben heeft in Beieren echter nog wel een contract tot de zomer van 2018.

“Maar goed, er is ergens een begin en ergens een eind en dat geldt ook voor zijn voetbalcarrière. Maar wij allemaal zouden het geweldig vinden als hij wat voor de club gaat doen”, besluit Nijland, die niet uitsluit dat Robben niet als voetballer, maar later in een andere functie terugkeert in het Noordlease Stadion.