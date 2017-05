Update: Delegatie van Basaksehir neemt vliegtuig naar Rotterdam

Na het behalen van de landstitel maakte Eljero Elia bekend dat hij komende zomer gaat vertrekken bij Feyenoord. Eerder werd de dertigjarige vleugelaanvaller al in verband gebracht met een transfer naar Fenerbahçe, maar FANATIK meldt dat de toekomst van hem elders in Istanbul ligt. Medipol Basaksehir zou een akkoord hebben bereikt met Elia.

Het is nog onduidelijk wat Basaksehir bereid is te betalen voor de aanvaller; Elia heeft bij Feyenoord nog een contract tot 2018. Na het behalen van de titel liet de 28-voudig Nederlands international weten dat hij komende zomer uit Rotterdam zal vertrekken. “Ik heb technisch directeur Van Geel gezegd dat ik nog eenmaal een stap wil maken. Feyenoord gunt mij dat”, zei Elia tegenover het Algemeen Dagblad.

Hij lijkt dus een stap naar Basaksehir te gaan maken. Die club staat momenteel tweede in de Turkse Süper Lig, met twee punten achterstand op koploper Besiktas. Daarnaast bereikte Basaksehir afgelopen week de bekerfinale door Fenerbahçe na strafschoppen te verslaan. Datzelfde Fenerbahçe had ook zijn oog laten vallen op Elia als mogelijke vervanger van Jeremain Lens.

Update 21 mei 10.35 uur - Delegatie van Basaksehir neemt vliegtuig naar Rotterdam

Medipol Basaksehir komt woensdag in de personen van de directeuren Göksel Gümüsdag en Ugur Sener naar Rotterdam om ‘een serieuze poging’ te ondernemen om Eljero Elia over te nemen van Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad. FANATIK meldde vrijdag al dat Elia persoonlijk rond was met de runner-up van de Süper Lig.

