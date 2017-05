JL-club lanceert uniek concept; fans betalen niet voor verloren thuisduels

FC Den Bosch heeft een uniek concept bedacht om meer seizoenkaarten te verkopen. Seizoenkaarthouders betalen vanaf volgend seizoen niet meer voor een verloren thuiswedstrijd, zo meldt Den Bosch op zijn website. “Er is geen enkele andere voetbalclub in de wereld waar dit ook zo gaat”, aldus voorzitter Jan-Hein Schouten tegen het Brabants Dagblad.

Supporters kopen vanaf volgend seizoen in eerste instantie een seizoenkaart voor een vast bedrag. De goedkoopste plekken kosten 25 euro, terwijl de duurste plekken een 'instaptarief' van 125 euro hebben. Bij een thuisoverwinning wordt er via incasso tien euro geïnd bij de supporters. Een gelijkspel kost de seizoenkaarthouders vijf euro. Na een nederlaag wordt er dus geen geld afgeschreven.

Er is echter wel een maximum: de goedkoopste seizoenkaarten zullen nooit duurder worden dan 160 euro. De duurste plekken kosten maximaal 250 euro per seizoen. Schouten beaamt dat tegenvallende prestaties extra geld kosten. "Maar dat hebben we afgedekt, we hebben geldschieters die garant staan. We lopen geen financieel risico. Het is een gok, maar wij denken dat het gaat werken”, zegt de voorzitter van FC Den Bosch.

“Fans hoeven zich nu niet bekocht te voelen als we een keer in een slechte thuiswedstrijd verliezen”, vervolgt Schouten. “Vorig seizoen hebben we zevenhonderd seizoenkaarten verkocht, ik ga er vanuit dat dit er nu zeker duizend worden.”