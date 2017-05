‘Dat is het mooiste compliment: Europa praat weer over Ajax’

Ajax werd in augustus uit de voorronde van de Champions League gekegeld door FK Rostov. De Amsterdammers speelden op eigen veld met 1-1 gelijk en gingen in Rusland met 4-1 het schip in. Collega-bestuurders kregen na dat tweeluik ‘medelijden’ met onder anderen Edwin van der Sar.

De algemeen directeur van de nummer twee van de Eredivisie erkent in het Algemeen Dagblad dat er van medelijden inmiddels geen sprake meer is; er is vooral bewondering. “Dat is misschien wel het mooiste compliment: dat Europa weer praat over Ajax. Dat gevoel moet woensdag bekroond worden met die beker. Prijzen, daar gaat het om”, zegt hij.

Ajax liep de landstitel mis en werd uitgeschakeld in de KNVB-Beker en normaliter is een seizoen zonder prijzen een mislukt jaar voor de recordkampioen van Nederland. “Wat hoe dan ook blijft staan: we hebben op de Ajax-manier mooie dingen laten zien in Europa. Dat is de laatste jaren te weinig gebeurd. Aan ons de komende jaren te bewijzen dat het geen incident is. Maar eerst woensdag”, aldus Van der Sar.