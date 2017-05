‘Ik ben Ajax dankbaar dat ik mij hier in alle rust heb kunnen ontwikkelen’

Amin Younes speelde voor de diverse vertegenwoordigende elftallen van Duitsland, maar debuteerde nog niet in de A-ploeg. Daar komt aankomende zomer mogelijk verandering in, want de aanvaller van Ajax werd woensdag door bondscoach Joachim Löw opgenomen in de selectie van de wereldkampioen voor de Confederations Cup in Rusland. Younes zegt uit te kijken naar het toernooi.

"Ik ben enorm trots op het feit dat ik nu de kans krijg om mezelf te laten zien en dat de bondscoach mij die kans biedt", vertelt hij in gesprek met Sport1. De 23-jarige linksbuiten is bezig aan zijn tweede seizoen in Amsterdamse dienst, nadat hij in de zomer van 2015 werd overgenomen van Borussia Mönchengladbach. "Ik ben Ajax bijzonder dankbaar dat ik mij hier de laatste twee jaar in alle rust heb kunnen ontwikkelen."

Younes kende een moeizame start in Amsterdam, maar is inmiddels onder Peter Bosz uitgegroeid tot een vaste waarde. Onlangs was hij in de Europa League met doelpunten tegen Schalke 04 en Olympique Lyon bijzonder belangrijk voor Ajax, dat volgende week woensdag in Stockholm de finale van het Europese toernooi speelt tegen Manchester United.