Younes: ‘We hoeven niet bang te zijn voor Manchester United’

Amin Younes heeft vertrouwen in zijn ploeg. De buitenspeler van Ajax, woensdag verblijd met zijn eerste uitnodiging voor het elftal van Duitsland, denkt dat de Amsterdammers geen angst hoeven te tonen voor medefinalist Manchester United. De finale is woensdagavond in Stockholm.