Engelse bond grijpt in en gaat schwalbes achteraf bestraffen

De FA gaat harder optreden tegen schwalbes in de voetballerij. De voetbalbond maakt donderdag in een statement bekend dat spelers vanaf het seizoen 2017/18 achteraf voor mogelijk twee wedstrijden geschorst kunnen worden voor spelbederf.

Het gaat om schwalbes die leiden tot strafschoppen en/of de uitsluiting van een tegenstander door een rode kaart, zo communiceert de FA. Een panel bestaande uit een voormalig scheidsrechter, een oud-manager en een oud-voetballer zal na het zien van de videobeelden bepalen of er sprake was van een schwalbe of niet. Als zij er unaniem over eens zijn dat de speler in kwestie de scheidsrechter om de tuin heeft geleid, dan volgt er een schorsing.

Als een verrassing komt de maatregel van de FA niet, want een anonieme bron liet in januari aan The Times al weten dat er binnen de bond over werd nagedacht. “Er wordt over gesproken tussen de Schotse en de Engelse bond. Een afvaardiging van de FA zal naar Schotland reizen om te kijken hoe de regel in zijn werk gaat.” In Schotland schorst men ‘duikelaars’ sinds 2011 al op basis van videobeelden.