‘Ik heb het gevoel dat Nederland trots is, niet alleen Ajax-fans’

Justin Kluivert is dit seizoen enkel als buitenspeler in actie gekomen in het eerste elftal van Ajax en Peter Bosz zou hem ook niet zo snel in de as zetten, zo vertelde hij op de persconferentie voor het duel met Manchester United. De inernationale media wilden van hem immers weten in hoeverre Kluivert te vergelijken valt met vader Patrick.

“Ze hebben dezelfde achternaam, maar Patrick was een lange spits en Justin speelt op de flanken”, zo wordt Bosz geciteerd door Ajax Showtime. “Ze hebben allebei kwaliteiten. Als hij zich ontwikkeld tot een nummer negen, dan zal hij een andere speler zijn dan zijn vader. Zijn beste positie is op de flanken, niet in de spits, maar hij is nog jong.” De achttienjarige Kluivert scoorde dit seizoen twee keer in twintig wedstrijden.

Er was op de persdag veel belangstelling voor EL-finalist Ajax.

Bosz was niet geheel verrast door de stormachtige ontwikkeling die het talent heeft doorgemaakt, want toen hij nog bij de beloften speelde, vond Bosz hem al ‘interessant’: “Maar hij is jong, moet veel leren, maar heeft net zoals de andere talenten heel veel potentie.” Of Kluivert in de basis staat tegen Man United, dat is nog niet bekend, maar het staat wel vast dat Ajax met een relatief jong elftal aan de aftrap zal verschijnen.

“Het zijn beide grote clubs met een rijke historie. Zij hebben meer ervaring en een groter budget”, erkent Bosz op de clubwebsite. “Maar wij hebben óók een goede ploeg, anders hadden we niet in de finale gestaan. Dit wordt ons negentiende Europese duel van het seizoen. Ik hoop dat we die ervaring mee kunnen nemen naar Stockholm. Ik voel geen druk, want ik zie alleen maar mogelijkheden. Iedereen droomt van Europese finales, dus dit is een enorme kans voor ons. Ik heb de beschikking over een fitte en frisse selectie.”

“Het is belangrijk dat we weer in een finale staan”, gaat Bosz verder. “De laatste jaren dachten veel mensen dat het voor Nederlandse clubs onmogelijk was om een finale te halen. Het verschil in budget zou te groot zijn, maar wij hebben het voor elkaar gekregen. Ik heb het gevoel dat heel Nederland trots is, niet alleen de Ajax-fans.” Een verslaggever wilde ten slotte van weten of Johan Cruijff trots zou zijn geweest: “Het is waar dat ik geïnspireerd ben door Cruijff en zijn kijk op voetbal. Ik ben al in de jaren zeventig beïnvloed, toen Rinus Michels zijn coach was. Dat Cruijff wordt herinnerd als de oprichter van de Hollandse school vind ik heel belangrijk”, sloot Bosz af.