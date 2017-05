Zweedse topper afgelast na ernstige verdenkingen van matchfixing

De wedstrijd tussen IFK Göteborg en AIK is van oudsher een grote wedstrijd in Zweden. Ondanks dat beide clubs dit seizoen een tegenvallende seizoenstart kennen, werd er toch uitgekeken naar het treffen tussen beide grootmachten. Wegens een ernstige verdenking van matchfixing gaat de topper in de Allsvenskan echter niet door.

Het duel zou donderdagavond in Gamla Ullevi, de thuishaven van IFK Göteborg, gespeeld worden. Een speler van AIK heeft echter in aanloop naar de wedstrijd een behoorlijk bedrag aangeboden gekregen als hij ervoor kon zorgen dat zijn ploeg zou verliezen. De speler, wiens identiteit geheim gehouden wordt, heeft zich vervolgens gemeld bij de Zweedse voetbalbond (SvFF). Omdat er niet gegarandeerd kan worden dat de wedstrijd eerlijk gespeeld kan worden, werd in overleg met beide clubs besloten om de wedstrijd te cancelen.

“We zullen dit nooit, maar dan ook nooit accepteren en daarom is het van belang krachtig te handelen. Het gaat uiteindelijk niet om één enkele wedstrijd, uitgangspunt is dat al onze wedstrijden veilig en eerlijk worden gespeeld. Op basis van de informatie die we nu hebben, kunnen we dat niet garanderen”, laat SvFF-voorzitter Hakan Sjöstrand in een verklaring van de voetbalbond weten. De bond heeft de politie ingeschakeld en zij hebben een onderzoek ingesteld.

“Dit is verdomme serieus. Daarom is het absoluut goed dat de wedstrijd afgelast is. Dit is iets wat we niet willen in het Zweedse voetbal”, zegt Mats Gren, sportief directeur bij IFK Göteborg, tegen Fotbollskanalen. Hij heeft geen aanwijzingen dat zijn spelers van zijn club zijn benaderd om wedstrijden te beïnvloeden. “Ik heb in mijn carrière nog nooit meegemaakt dat iemand spelers wilde beïnvloeden, dit is de eerste keer. We zullen nu gaan kijken wanneer de wedstrijd ingehaald kan worden, maar daar weet ik nog niks van.”

Supporters van IFK Göteborg.

Bjorn Wesström, sportief directeur bij AIK, roemt de speler die zich bij de Zweedse bond gemeld heeft. “Dat getuigt van enorm veel moed”, stelt hij op een belegde persconferentie. De Zweedse media heeft voorlopig geen toegang tot spelers van de club uit Stockholm. “We willen dit in de komende tijd zelf uitzoeken en oplossen. Het is mijn taak om de spelers en staf te begeleiden in een historische en slechte situatie.”

Het is de eerste keer dat er in de Zweedse competitie op zo’n manier in verband wordt gebracht met matchfixing, zo stelt coördinator matchfixing Johan Claesson. Het is voorlopig onduidelijk wanneer de wedstrijd eventueel ingehaald wordt. Komende maandag staat voor AIK de stadsderby tegen Djurgardens IF op het programma, maar ook dat duel staat nu op losse schroeven te staan.

Voor IFK Göteborg en AIK is het tot dusver een tegenvallend seizoen in de Allsvenskan. Na acht gespeelde wedstrijden bevinden beide topclubs zich in de middenmoot van de Zweedse competitie. Malmö FF heeft al een behoorlijk gat geslagen. De regerend kampioen gaat met 21 punten uit negen wedstrijden aan de leiding en heeft vier punten voorsprong op achtervolger Norrköpping.