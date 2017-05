Hagi presteert onmogelijke: ‘Ajax is mijn inspiratiebron geweest!’

CONSTANTA - De laatste aanval. Enkel deze vrije trap zou Viitorul nog van een overwinning af kunnen houden. De bal wordt in het strafschopgebied gepompt en de meegereisde supporters uit Constanta houden hun adem in. Wanneer de bal wordt weggewerkt en de scheidsrechter na 93 minuten en 36 seconden affluit, kan niemand er meer omheen: Viitorul is kampioen van Roemenië. Gheorghe Hagi wordt besprongen door enthousiaste stafleden, maar de trainer baant zich als een ijsbreker een weg richting de catacomben omdat hij in zijn eentje even van de spanning wil bekomen. Van binnen moet hij echter de gelukkigste man op aarde zijn. Een verhaal van Voetbalzone over een achtjarige club die zich in de geest van Johan Cruijff heeft opgewerkt tot de allerbeste van Roemenië voetballand.

Ai Se Eu Te Pego

Toen Santos jaren geleden op haar eigen clubkanaal een clip uitzond waarop de kijkers werden meegenomen naar de kleedkamer van Santos en ze Neymar zagen dansen op Ai Se Eu Te Pego, werd het liedje een landelijke plaag. Doordat voetballers als Marcelo, Thiago Silva en Cristiano Ronaldo hun doelpunten later eveneens vierden met de dans van zanger Michel Teló, werd het lied ook in Europa een regelrechte zomerhit. Sinds 2011 zijn de vrolijke klanken van ‘Ai Se Eu Te Pego’ niet vaak meer te horen geweest op de radio en in de voetballerij was het nummer al helemaal een stille dood gestorven. Tot afgelopen zaterdag, want toen kon er nog één keer hartstochtelijk op worden gedanst, en niet door zomaar iemand. Het was de beste voetballer aller tijden van Roemenië die na de kampioenswedstrijd van zijn Viitorul spontaan begon te bewegen op Ai Se Eu Te Pego (‘als ik jou te pakken krijg’).

Waar ‘jou’ in de songtekst refereert aan het mooiste meisje van de discotheek, daar zou ‘jou’ in het geval van Hagi het kampioenschap kunnen betekenen dat Viitorul voor het eerst in de geschiedenis te pakken heeft gekregen. Gica Hagi startte in 2009 zijn eigen voetbalschool - de Academia de Fotbal Gheorghe Hagi - en richtte daar ook een profclub bij op. Met dat Viitorul promoveerde hij in een rap tempo van de derde naar de eerste afdeling en daarin werd men zaterdag, na een 1-0 overwinning op CFR Cluj, dus kampioen van de Liga 1. En dan mogen de danspasjes van Hagi in de kleedkamer van het Stadionul Viitorul er misschien wel hoekig en onwennig uit hebben gezien: de blijdschap was oprecht en de wedstrijdspanning van enkele minuten daarvoor was als sneeuw voor de zon verdwenen bij de oprichter, eigenaar en trainer van stuntvereniging Viitorul Constanta.

Schooljongen

De zenuwachtigheid van de 52-jarige De Maradona van de Karpaten viel te verklaren, want als Viitorul níet had gewonnen, dan was de titel in de laatste speelronde naar FCSB gegaan. Juist de tweestrijd tussen het Viitorul van Hagi en het voormalige Steaua Boekarest maakte de race om het kampioenschap zo pakkend, want Hagi kwam als aanvallende middenvelder drie jaar uit voor de legerclub en was er in 2007 de trainer. Die samenwerking duurde nog geen drie maanden daar Hagi in onmin raakte met voorzitter George Gigi Becali en zijn contract inleverde. “Ik ben nog nooit zo erg vernederd. Ik ben werkelijk iedere seconde mishandeld”, zei Hagi na zijn vertrek. De geschiedenis tussen Hagi en Becali gaat al langer terug, want ze raakten in de tachtiger jaren bevriend met elkaar toen Becali melk en kaas meenam van de boerderij van zijn vader en dat aan de Steaua-spelers gaf.

Gheorghe Hagi viert feest na het behalen van het landskampioenschap.

Ze zouden nog veel vaker met elkaar te maken krijgen; zo verschafte Hagi Becali eens een lening van 70.000 dollar om laatstgenoemde te helpen bij zijn zakelijke activiteiten en nodigde Becali Hagi als ‘peetoom’ uit op zijn bruiloft, een vergelijkbare rol met die van een getuige. Doorat de twee ook regelmatig met elkaar in de clinch lagen, kon hun hun relatie het beste worden samengevat als een haat-liefdeverhouding. Sinds het najaar van 2007 lijkt de liefde echter compleet verdwenen te zijn. Becali bemoeide zich in de ogen van Hagi te veel met het selectiebeleid; zo dreigde hij Hagi te ontslaan als hij aanvaller Dorel Zaharia en rechtsachter Pawel Golanski zou blijven opstellen. De baas van Steaua zei onder meer dat ‘die scholier’ Hagi misschien ‘een goede pets in het gezicht’ nodig had om wakker te worden.

Daar kwam bij dat Becali vertelde dat middenvelder Mirel Radoi en andere spelers grote moeite hadden met de ‘onprofessionele aanpak’ van de trainer. Voor Hagi was de maat vol. Hij deed wat Becali wilde door Zaharia en Golanski in een duel met Slavia Praag niet op te stellen, maar had zich al wel voorgenomen om na die wedstrijd op te stappen. “Niemand zal iets bereiken bij Steaua als Becali de coach in de nek blijft hijgen. Onder hem vergaat iedereen het lachen. Hij zegt dat hij van God houdt, maar God heeft volgens mij nooit gezegd dat je mensen moet beledigen. Spelers zijn nullen voor hem en hij breekt werkelijk alles af wat ik met de groep probeer op te bouwen”, vertelde Hagi destijds. Becali kon er wel om glimlachen: “Ik geef toe dat ik Hagi heb vernederd. Het is erg moeilijk om met Becali te werken. Je kunt niet met Becali werken als je geen resultaten behaalt…”

Gheorghe Hagi en Gheorghe Becali bij de presentatie als trainer van eerstgenoemde bij Steaua Boekarest.

Ajax

De zevenvoudig Roemeens Voetballer van het Jaar trok zich terug in kustplaats Constanta, in de regio waar hij opgroeide. Hagi broedde er op een project waaraan hij geheel volgens zijn eigen filosofie en werkwijze kon werken, zonder de bemoeienis van superieuren als Becali. Het kostte hem een investering van zeker tien miljoen euro, maar in april 2009 was de oprichting van de voetbalacademie en profclub op zijn geboortegrond een feit. Hagi stelde zich ten doel om talent verder te ontwikkelen onder het motto Timp, Tineri, Talent, ofwel ‘tijd, jong, talent’. Anders geformuleerd: spelers moesten er, gesteund door uitstekende trainingsfaciliteiten, in alle rust kunnen werken aan een betere voetbaltoekomst en zouden daarbij begeleid moeten worden door echte vaklui. Hagi nam met dit project een voorbeeld aan Ajax, de club waar hij al decennia tegen opkijkt.

“Ajax Amsterdam is mijn inspiratie geweest om deze academie op poten te zetten. Het is de club die de meeste spelers aflevert aan het Europese voetbal en het is de club waar mijn idool Johan Cruijff begonnen is. Ook mijn academie zal spelers nooit zomaar opgeven! Ik wil met dit project het voetbal wat teruggeven voor het succes dat ik er tijdens mijn actieve loopbaan in heb mogen meemaken. Met dit project draag ik mijn dankbaarheid uit voor de mensen die mij tijdens mijn gehele carrière hebben gesteund en aangemoedigd. Het is nu tijd om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om zich voor te bereiden op het hoogste niveau en om misschien een hoger niveau te halen dan ik haalde”, sprak Hagi op zijn eerste persconferentie.

Hagi hier met zijn grote voorbeeld: wijlen Johan Cruijff.

Hagi heeft er nooit een geheim van gemaakt waardering te hebben voor Ajax. “Ik heb het wel eens tegen mijn vriend Cristian Chivu gezegd: ‘ik heb weliswaar bij Barcelona en Real Madrid gespeeld, maar ben toch jaloers op je. Jij hebt namelijk wél bij Ajax gespeeld en ik niet’. Chivu heeft hier een mooie loopbaan beleefd en is later aanvoerder van de nationale ploeg geworden. Laten we hopen dat er meer Roemenen kunnen doorbreken bij Ajax”, sprak Hagi in september 2012 voor de camera van Ajax TV. Zijn bezoek aan De Toekomst destijds vormde het startschot voor de samenwerking tussen Ajax en Viitorul, die overigens geen officieel karakter heeft, maar nog wel altijd bestaat. “Zie de samenwerking zo dat we geregeld contact hebben en dat er af en toe een talent uit zijn school een paar dagen meetraint. Dat kan nooit kwaad”, lichtte toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars toe.

Gabriel Iancu

Twee talenten die door Hagi aan Ajax werden voorgesteld, waren Gabriel Iancu en Bogdan Tiru. De schaduwspits en centrale verdediger trainden een week mee in Amsterdam; liepen een veredelde snuffelstage. “Voor een speler is het tien keer waardevoller om in de omgeving van een machtige club als Ajax te trainen dan in eigen land in de eigen achtertuin”, legde Lucian Burchel, de technisch directeur van de voetbalschool van Hagi, uit. Beide spelers lieten geen onaardige indruk achter en Hagi had zelfs verwacht dat Iancu niet eens meer terug zou keren naar Roemenië, omdat Iancu volgens hem wel in aanmerking zou komen voor een contract in de Eredivisie. “Ajax heeft hem bekeken en was zeer van hem gecharmeerd, maar ze wilden hem langer blijven scouten.” Iancu vertrok uiteindelijk naar Steaua en in augustus 2015 maakte hij de overstap naar Karabükspor.

Verdediger Bogdan Tiru tijdens zijn stage bij Ajax.

“Hij was een geweldige speler, ik weet niet wat er bij hem is misgegaan”, zei Hagi na die Turkse transfer in een interview met Sport. “Ik denk dat hij niet goed gemanaged is, want bij Steaua heeft hij veel te veel moeten rennen. Hij is een speler die het verschil moet en kan maken, zoals Raúl González dat altijd deed bij Real Madrid. Hij was bij Steaua om te scoren, niet om te rennen. Hij had achteraf naar Ajax moeten gaan, men zou daar heel anders met hem zijn omgegaan.” Iancu is inmiddels 23 jaar en speelt weer voor de club waar het voor hem allemaal begon: Viitorul. De linkspoot heeft dit seizoen de vorm van weleer hervonden en maakte zaterdag de winnende tegen Cluj, door een strafschop te benutten. En aangezien Viitorul zich zo nadrukkelijk spiegelt aan Ajax, mag het geen verrassing heten dat Iancu met zijn 23 jaar al een van de ouderen in de selectie is.

Kylian Mbappé

Waar het Ajax van Peter Bosz dit seizoen werkt met een gemiddelde leeftijd van 22,7 jaar,

daar wordt men overtroffen door de 22,2 jaar van Viitorul in het huidige voetbaljaar. Beide clubs krijgen mogelijk te maken met de keerzijde van het succes, want waar men in Amsterdam vreest voor het vertrek van jong talent als Davinson Sánchez en Kasper Dolberg, daar houdt men in Constanta stiekem rekening met een vertrek van onder anderen Florinel Coman. Galatasaray zou vier miljoen euro willen betalen en ook Benfica en Celtic hebben interesse in de negentienjarige linksbuiten. Hagi wil best praten, maar zet in op de hoofdprijs: “Coman zit mijns inziens op het niveau van Kylian Mbappé, maar hij speelt in Roemenië en is in het buitenland nog niet bekend”, reageerde Hagi dinsdag in gesprek met ProSport.

Florinel Coman wordt in de Portugese media al naar Benfica geschreven.

“Coman wordt getaxeerd op twee tot drie miljoen euro, maar dat is veel te weinig als je ziet dat een achttienjarige in het buitenland tachtig miljoen waard is. En het zijn vergelijkbare spelers”, doelde hij nogmaals op de sensatie van AS Monaco. “Dus we staan voor de keuze wat nu te doen. Het spijt me, maar ik vind echt dat Coman hetzelfde is als Mbappé. Het zijn spelers met een geraffineerd talent. De een is alleen Frans en de ander Roemeens.” Coman zelf moest blozen van de complimenten: “Het maakt mij enorm trots dat de beste voetballer aller tijden van Roemenië zo lovend over mij is, maar ik ben nog niet zoveel waard. Ik weet echter heel goed wat ik wil en wil zo ver mogelijk komen. Een transfer naar Benfica? Daar wil ik het niet over hebben”, zei de international van Jong Roemenië.

FCSB bracht eerder een bod van drie miljoen euro uit om zowel Coman als controleur Dragos Nedelcu over te nemen, maar daar ging Viitorul niet mee akkoord en bovendien lijkt Coman er zelf ook meer voor te voelen om zijn loopbaan te vervolgen in het buitenland. Coman en Nedelcu zijn overigens niet de enigen die Viitorul mogelijk verlaten, want aanvoerder Romario Benzar heeft al laten weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en ook aan George Tucudean, Carlo Casap en Nelut Rosu wordt getrokken. “Ik heb er geen problemen mee om spelers als Coman, Nedelcu en Benzar te laten gaan, hoewel ik natuurlijk de belangrijkste jongens hoop te behouden. We kunnen hun vertrek opvangen en dit is gewoon de consequentie van het hebben van succes. Ik zou het de spelers ook niet kwalijk kunnen nemen wanneer zij ambitie tonen”, reageerde Hagi bij Digi Sport.

Matchwinner Gabriel Iancu lift de beker omhoog.

“Ik sta er nog altijd hetzelfde in: we staan open voor aanbiedingen voor spelers. Mochten er mensen vertrekken, dan gaan we proberen om het team competitief te houden. Gelukkig kennen we de Roemeense markt door en door en weten we wat de meest talentvolle spelers zijn”, voegde hij er nog aan toe. Waar de supporters misschien nog wel het meest voor vrezen, is niet een vertrek van smaakmaker Coman, maar voor een aftocht van architect Hagi. “Ik kan in de zomer weg, heb nog altijd een paar goede aanbiedingen liggen. Een stuk of zeven, acht. De Russen wilden me al hebben, maar dat zag ik niet zitten”, liet Hagi zich in februari ontvallen. Met ‘de Russen’ doelde hij op Rubin Kazan, waar hij per januari 2016 vier miljoen euro op jaarbasis had kunnen verdienen. “Het is een moeilijke vraag of Hagi blijft of niet”, erkende voorzitter Cristian Bivolaru in maart tegenover ProSport.

Salaris

“Hij kreeg vorig jaar een aanbieding uit Kazan en leek te vertrekken. Hij bleef en dat verraste mij, want ze hadden daar een vijfjarenplan voor hem uitgestippeld en werken met een budget waar wij alleen maar van kunnen dromen”, ging Bivolaru verder. “Hij mocht zijn eigen staf samenstellen en spelers van Viitorul meenemen, zo drukte Rubin Kazan hem op het hart. Hij zou zich zelfs mogen bemoeien met de jeugdopleiding van Rubin. Het was een erg interessant project, maar hij besloot om hier verder te gaan. Dus het is moeilijk om nu een voorspelling te doen. Hij neemt waarschijnlijk een besluit wanneer er ook echt een aanbieding ligt.” Rubin toonde dus al interesse en daarnaast zijn de geruchten over een dienstverband als bondscoach van de nationale ploeg van Roemenië en een transfer naar Galatasaray nooit ver weg.

Gheorghe Hagi in actie als speler van Galatasaray.

Hagi was in het seizoen 2010/11 al de technisch eindverantwoordelijke in Europees Istanbul en aangezien Igor Tudor er op de schopstoel zit, wordt Hagi’s naam opnieuw met Galatasaray in verband gebracht, terwijl ook Trabzonspor nog wordt genoemd. Het salaris zou een reden kunnen zijn om over te stappen, want Hagi staat bij Viitorul naar eigen zeggen voor vijfhonderd euro per maand op de loonlijst. “Ik kan mezelf wel meer geven, maar dat heeft weinig zin. Aangezien het mijn club is, zou ik het geld dan enkel verplaatsen van de ene naar de andere broekzak”, zei Hagi er ooit over. De geruchten over een vertrek werden in april door Hagi zelf aangewakkerd toen hij in een interview met het Oekraïense Sporarena zei dat ‘zijn karakter hem vertelt’ dat ‘ik klaar ben voor een nieuwe uitdaging’. Die nieuwe uitdaging denkt Hagi - naar nu blijkt - echter ook gewoon bij Viitorul te kunnen vinden.

De Toekomst

“We hebben in Roemenië een hoog niveau gehaald, maar nu ga ik het in Europa opnemen tegen de beste trainers en dat worden mijn examens”, zei Hagi woensdag in Gazetei Sporturilor. “Eigenlijk vind ik mezelf al van hetzelfde niveau als Josep Guardiola en Antonio Conte en ik ben ervan overtuigd dat we hun teams kunnen verslaan. Ik werk iedere dag met mijn spelers, dus het moet zeker kunnen”, knipoogde hij. Hij benadrukte later in gesprek met Dolce Sport dat hij enkel voor het allerbeste vertrekt: “Ik zou alleen weggaan voor een project waarmee een club de beste van Europa wil worden. Alleen dan! Dus het moet buitenlandse club zijn met een belangrijk, Europees project. Ik wil groot worden als trainer, we zullen zien waar ik terechtkom”, sprak Hagi, die nu in ieder geval de kans krijgt om als coach naam te maken in Europa, want Viitorul gaat de Champions League in.

Het elftal van Viitorul voor de kampioenswedstrijd tegen CFR Cluj.

De blauwhemden stromen in de derde voorronde in en zouden daarin gekoppeld kunnen worden aan Ajax, tenzij de Amsterdammers de Europa League winnen. Het zou de cirkel voor Hagi misschien rondmaken, want Ajax is de club die hem inspireerde tot het Viitorul-project. “Eigenlijk is het best toepasselijk”, zei oud-rechtsback George Ogararu in december. “Want Viitorul betekent in het Nederlands ‘toekomst’, en dat is precies de naam van het trainingscomplex van Ajax: De Toekomst. Ik heb regelmatig met Hagi over zijn project gesproken. Ik vind het mooi dat hij het met zijn club opneemt tegen de traditionele clubs in Roemenië.” Toen Hagi afgelopen zaterdag na het binnenslepen van de titel aanschoof voor de persconferentie, herhaalde hij nog maar eens waar het voor hem allemaal mee begon.

Winnaars van morgen

“Toen ik de club oprichtte, vroeg ik de medewerkers een slogan op de spelersbus te schrijven: winnaars van morgen. We weten allemaal wat we nu bereikt hebben”, sprak Hagi. “Ik moet mijn vrouw bedanken, voor alles. Zij heeft toestemming gegeven om alles wat ik in mij had in het voetbal te investeren, maar ik bedank vooral Ajax en de Nederlandse landenploegen van 1974 en 1978. Zij zijn mijn allereerste inspiratiebronnen geweest! Aan het begin van het seizoen stelden we ons ten doel om het dit seizoen beter te doen dan het vorige. We wilden ons in ieder geval handhaven, maar het is de waarheid dat we nu de beste zijn.” De bijnaam van Viitorul luidt overigens Pustii lui Hagi (Hagi’s kinderen) omdat hij zijn spelers bijna allemaal zelf gescout heeft en in de meeste gevallen heeft hij ze ook zelf opgeleid. “Maar het is nu duidelijk: we zijn geen kinderen meer”, was Hagi complimenteus.

De kleedkamer van Viitorul na het in de wacht slepen van de titel.

“Ik ben met blijdschap vervuld, want deze jongens hebben tot de laatste snik gevochten om iets te presteren wat niemand voor mogelijk had gehouden”, vervolgde het brein achter het succes. “We zijn gelukkig, maar deze prestatie maakt ook dat er nog veel voor ons aan zit te komen. We zijn in ieder geval trots! Viitorul verdient dit en ik ben blij dat ik dit heb geflikt in de regio waar ik ben geboren. Ik weet niet eens hoe we zo ver zijn gekomen, maar we hebben het verdiend. We hebben geschiedenis geschreven, ik ben blij.” Hagi ging na de persconferentie weer de dansvloer op, maar niet in de kleedkamer, maar in een discotheek in de stad. Door een plaatselijke journalist werd hij er nog gevraagd naar zijn mening over Becali. Was dit misschien Hagi’s ultieme wraak op de poenerige en veelbesproken FCSB-baas? “Ach. We zijn in de disco, laat me toch even genieten!”, zei Hagi.

CAS

De verslaggever in kwestie had reden genoeg om Hagi aan de tand te voelen over Becali, want de twee zijn nog niet van elkaar af, zo lijkt het. FCSB kondigde na het kampioenschap van Viitorul immers aan dat men naar het internationale sporttribunaal stapt. De reden? Viitorul werd op basis van onderling resultaat in de kampioensronde kampioen, maar in Boekarest claimde men dat ook de onderlinge resultaten van de reguliere competitie zouden moeten worden meegewogen. En als dat laatste gedaan wordt, zou niet Viitorul, maar FCSB zich de nummer één van het land mogen noemen. Het klinkt zot, maar in de reglementen staat niet dat men bij het aanwijzen van de kampioen enkel naar het onderling resultaat van de play-offs kijkt. “Ik heb Hagi een berichtje gestuurd: ‘Gica, vergeef me, maar jij zou hetzelfde doen als je in mijn schoenen stond. Ik bedoel dit niet persoonlijk, het gaat hier om gerechtigheid’”, zei Becali in het televisieprogramma Fotbal Club.

“Wij zijn de nummer één; op basis van de vier wedstrijden tegen Viitorul zijn wij de beste”, voegde Becali er later aan toe. “Wij zijn de kampioen, honderd procent. We gaan naar het CAS in Lausanne en zij zullen ons de prijs geven. Dat Viitorul de beker al heeft gekregen, maakt mij niet uit. Dat is slechts een stuk metaal! Zij mogen de beker misschien al hebben, maar wij zijn de ware kampioen. Advocaten hebben mij laten weten dat onze winstkans honderd procent is. Niet 99, maar 100 procent.” Om de kampioensstrijd tussen Viitorul en FCSB niet in de rechtszaal te beslechten, wordt er ook gepleit voor een allesbeslissende finale. “Dat zou een oplossing kunnen zijn”, zo bevestigde advocaat Adrian Neacsu. “En ik heb verder niets met voetbal en werk niet voor Viitorul of FCSB. Het enige waarin ik al 35 jaar geïnteresseerd ben, is wetenschap, dus ik heb verder geen sportieve belangen.”

God

De competitieorganisatie heeft Viitorul aangewezen als de kampioen en ziet naar eigen zeggen geen reden om dat terug te draaien, maar een uitspraak van het CAS zou het Roemeense voetbal nog wel op zijn kop kunnen zetten. Wanneer daar duidelijkheid over komt, is nog niet bekend. “Het klopt dat het CAS een kampioen kan terugdraaien of aanwijzen. Ik weet niet hoelang dit gaat duren, ik denk dat het van de clubs afhangt”, zei bondsvoorzitter Razvan Burleanu. In Constanta ziet men vooralsnog geen reden om ingetogener te feesten. “Iemand is hier een slechte verliezer. Ik kan er alleen maar om lachen. Ik heb de jongens verteld dat ze er maar geen aandacht aan moeten schenken”, aldus Hagi. De meerderheid van Roemenië voetballand staat overigens achter Viitorul, zo ook oud-verdediger Chivu.

De voormalig Ajacied zegt veel sympathie te hebben voor Hagi’s Viitorul: “Hij heeft alle sceptici die hem voor gek verklaarden toen hij met dit project begon, de mond gesnoerd.” Ook de tachtigjarige Emerich Jenei, clubicoon van Steaua, sloot zich bij Chivu’s woorden aan: “Hagi heeft in het voetbal en in de jeugd geïnvesteerd en heeft sportief gewonnen. Hij heeft geduld betracht en heeft overwonnen. Het maakt me triest dat Becali naar het CAS is gestapt. Het maakt mij verdrietig omdat dit waarschijnlijk vooral gaat om zijn eerdere breuk met Hagi. Steaua had op punten moeten winnen, niet met regeltjes. De club is verslagen door jonge gasten die beter waren.” En of het CAS de titel voor Viitorul straks terugdraait of niet: Hagi kan bij vrijwel alle voetballiefhebbers in Roemenië niet meer kapot. Iedereen is trots op hem, zo ook dochter Kira. “Voor mij is Regele (‘de koning’) nu God geworden!”, schreef ze na de titel op haar Facebook-pagina.