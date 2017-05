‘Mijn voetballeven heeft weer zin gekregen dankzij FC Utrecht’

FC Utrecht en Eintracht Frankfurt maakten dinsdag melding van de transfer van Sébastien Haller en de spits zou de Domstedelingen vijf tot zes miljoen euro hebben opgeleverd. Ofschoon de 22-jarige aanvaller verheugd is over zijn nieuwe uitdaging, zal hij zijn tijd in De Galgenwaard naar eigen zeggen nooit vergeten.

De Fransman kwam in de zomer van 2012 over van Auxerre en zegt dat hij in de Eredivisie veel meer zelfvertrouwen heeft gekregen: “Ik maak nu de stap naar een competitie waar ik altijd van gedroomd heb, naar een solide club, maar dat heb ik wel te danken aan Utrecht”, zo wordt hij geciteerd door het Algemeen Dagblad.

Haller weet nog goed dat hij twijfelde aan zijn bestaan als profvoetballer toen het maar niet wilde lukken in eigen land: “Op het moment dat ik me het laatste voelde, stond Utrecht op de stoep. Totaal uit het niets, na een periode waarin ik de dingen alleen maar negatief zag. Mijn voetballeven heeft weer zin gekregen dankzij Utrecht.”