Ajacied wordt ‘onhoudbaar’: ‘Barcelona? Dat voelt als een grote eer’

Ajax lijkt Davinson Sánchez al na één seizoen kwijt te raken. De centrale verdediger kwam in de zomer over van Atlético Nacional en maakte zijn eerste minuten bij de beloften, maar hij werd al gauw een vaste waarde in de achterhoede van het eerste elftal. Voetbal International stelt dat hij ‘onhoudbaar’ is geworden.

De twintigjarige Sánchez is in de wandelgangen al in verband gebracht met clubs als Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Paris Saint-Germain en Chelsea en trainer Peter Bosz lijkt dus rekening te moeten houden met een transfer. Zelf blijft Sánchez, enkelvoudig international van Colombia, rustig onder alle geruchten rondom zijn persoon.

“Ajax staat in Zuid-Amerika bekend als de poort naar een mooie carrière in Europa. Ik ben hier pas, wil nog van grote waarde zijn voor de club, alvorens de volgende stap te maken. Tja, Barcelona… Dat zo’n club met je in verband wordt gebracht, voelt als een grote eer. Toch hou ik me er verder totaal niet mee bezig”, zo wordt hij geciteerd door het weekblad.

Sánchez erkent wel dat het leven ‘vol verrassingen’ zit: “Elke dag opnieuw en als mens moet je mee kunnen bewegen. Mijn toekomst? Dat zien we dan wel, maar de komende anderhalve week telt alleen Ajax. Wat daarna komt, ik heb geen idee, maar ik wil hoe dan ook elke week spelen. Dat is voor mij het belangrijkste en ik weet wat ik hier bij Ajax heb. Dat koester ik en geeft me een heel goed gevoel.” Sánchez’ contract loopt nog tot medio 2021 door.