Totti kan loopbaan afsluiten in Süper Lig

Internazionale is geïnteresseerd in Andrea Petagna. De talentvolle spits speelt op dit moment nog bij seizoensverrassing Atalanta. (Sky Italia)

Jesé Rodríguez hoopt ook volgend seizoen bij Las Palmas te blijven. De aanvaller weet echter nog niet waar hij aan toe is, aangezien hij onder contract staat bij Paris Saint-Germain. (Territorio UD)

Antalyaspor hoopt Totti warm te kunnen maken voor een avontuur in Turkije.