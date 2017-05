Reading van Jaap Stam valt definitief in Chinese handen

Dai Yongge en Dai Xiu Li zijn de nieuwe grootaandeelhouders van Reading, zo laat de club uit de Championship in de nacht van dinsdag op woensdag weten. Het is niet bekend hoeveel procent de Chinese broer en zus hebben opgekocht.

Yongge probeerde zich in augustus nog in te kopen bij Hull City, maar faalde voor de zogeheten ‘fit and proper person test’. Nu is de keuze dus gevallen op de werkgever van Jaap Stam en heeft hij de keuring wél doorstaan. De English Football League (EFL) keurde de overdracht een maand geleden al goed, maar de Daily Telegraph voegde daar wel aan toe dat Reading mogelijk niet de Premier League in mag daar de competitieorganisatie twijfels heeft over de structuur van de overname. Het is onduidelijk hoe het nu met die twijfels gesteld is.

Hoe dan ook: Reading heeft niet langer Thaise, maar Chinese grootaandeelhouders en de overige aandeelhouders blijven gewoon aan, zo communiceren the Royals via de officiële kanalen. “De familie Dai kijkt erg uit naar de toekomst van Reading en wil deze gelegenheid graag aangrijpen om de spelers en de technische staf te bedanken voor het harde werk van dit seizoen”, valt er in het statement te lezen. Reading laat verder weten dat het Chinese tweetal al de nodige investeringen in de club heeft gedaan.

“Het verder ontwikkelen van de uitbreidingsplannen voor het stadion en het trainingscomplex zijn een van mijn prioriteiten”, reageert vastgoedontwikkelaar Dai Yongge zelf. “Yongge en Xiu Li zijn helder geweest over hun ambitie om Reading naar voren te stuwen en we zullen ijverig met elkaar verder werken om een succesvolle, positieve en stabiele toekomst voor onze club te garanderen”, voegt aandeelhouder Lady Sasima eraan toe.

“Dai Yongge en Dai Xiu Liu investeren in een club met ongelooflijk veel potentie. Niet alleen het eerste elftal zal de vruchten plukken van deze investeringen, maar ook de andere faciliteiten zullen worden verbeterd. Er zal straks beter getraind kunnen worden en de nieuwe aandeelhouders zullen daarnaast helpen met de verdere ontwikkeling van de plannen voor trainingscomplex Royal Elm Park. We heten hen van harte welkom”, aldus algemeen directeur Nigel Howe.