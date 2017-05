PSV deelt beloning uit: ‘We hebben hem een aanbieding gedaan’

PSV zegde in april het contract van Bram van Vlerken op, maar de rechterverdediger liet in mei weten dat er eventueel nog toekomst voor hem zou zijn in Eindhoven als hij in het restant van het seizoen goed zou presteren. Van Vlerken heeft kennelijk overtuigd, want Marcel Brands wil met hem verder.

“Bram heeft na de winterstop naar onze mening een stap vooruit gezet en mede daarom hebben we alsnog besloten hem een aanbieding te doen”, aldus de technisch manager in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige Van Vlerken kan voor één jaar verlengen.

De Brabander maakte in 2011 de overstap van Helmond Sport naar PSV en speelde tot dusverre 56 wedstrijden voor de beloften van PSV. Het is overigens nog onduidelijk wanneer PSV de contractverlenging bekend zal maken, want Van Vlerken moet logischerwijs ook eerst zijn definitieve jawoord geven.